24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Güncel

Kutlamalara gölge düşüren olay! CHP'li başkan halkı silahla selamladı

CHP'li isimlerin karıştıkları skandallara bir yenisi daha eklendi. Son olarak CHP yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Haftası kapsamındaki kutlamalara beline taktığı silahla katıldı.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 14:25
Kutlamalara gölge düşüren olay! CHP'li başkan halkı silahla selamladı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, İtfaiye Haftası kutlamalarına belinde silahla katıldığı görüldü.

Denizli'de İtfaiye Haftası ve 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 311. kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşünde tulumbacılar canlandırılarak, günümüzde kullanılan modern ekipmanlar sergilendi.

BELİNDE SİLAHLA KUTLAMALARA KATILDI

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kutlamalar sırasında kortejin ön sırasında yürüyerek halkı selamladı. Selamlama esnasında Çavuşoğlu'nun belinde silah olduğu görüldü.

Göreve geldiği ilk dönemlerde sadece bir korumayla halkın arasına karışan Başkan Çavuşoğlu'nun son aylarda artan koruma sayısı da dikkat çekti.

