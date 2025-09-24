Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, İtfaiye Haftası kutlamalarına belinde silahla katıldığı görüldü.

Denizli'de İtfaiye Haftası ve 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 311. kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşünde tulumbacılar canlandırılarak, günümüzde kullanılan modern ekipmanlar sergilendi.

BELİNDE SİLAHLA KUTLAMALARA KATILDI

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kutlamalar sırasında kortejin ön sırasında yürüyerek halkı selamladı. Selamlama esnasında Çavuşoğlu'nun belinde silah olduğu görüldü.

Göreve geldiği ilk dönemlerde sadece bir korumayla halkın arasına karışan Başkan Çavuşoğlu'nun son aylarda artan koruma sayısı da dikkat çekti.