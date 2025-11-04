Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'li Meclis üyelerine "Kamu parası yedirmedim diye bana düşman oldunuz" diye tepki gösterdi.

İstanbul Beykoz Belediye Meclisi'nde, AK Parti'ye katılan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile CHP'li bazı üyeler arasında yolsuzluk tartışması yaşandı. CHP'li Meclis üyesi Melih Karakaya, AK Parti'li Meclis üyesi Gaye Zayıf'ın "Dokuz ayda öyle bir yemişler ki altı ayda belediyeyi zor toparlarız" sözlerini hatırlatarak, o bahsettiği dönemin belediye başkan vekilinin bugün hala aynı görevde olduğunu söyledi. Söz alan Gaye Zayıf, "Benim o söylemiş olduğum durum Özlem Başkan'ın şahsıyla alakalı değil, CHP yönetimiyle alakalı bir durumdur" diyerek, Gürzel'in arkasında durduğunu dile getirdi.

RÜŞVETE İZİN VERMEDİM

Belediye Başkan Vekili Gürzel ise kendisine yönelik bir algı çalışması yapılmak istendiğini, ancak kavganın ve kaosun içerisine girmek istemediğini söyledi. Bir önceki toplantıda da CHP'li üyelerin kendisine yönelik ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini aktaran Gürzel, "9 ayda yapılan yolsuzlukları kimse bana burada yazdırmaya çalışmasın. Benim ne rüşvetle ne yolsuzlukla adım yan yana gelmedi, gelmez, gelmeyecektir. Kimse burada benim üzerimden bir algı yaratmaya çalışmasın" dedi.

Gürzel, "CHP'den kaos ve kavga yüzünden kaçtım" dedi.

GÖNÜLDEN BAĞLIYIM

"Benim AK Parti'ye geçişim tamamen gönüldendir" diyen Gürzel, "Tamamen kaostan ve kavgadan kaçtım. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim" tepkisinde bulundu.