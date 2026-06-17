İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3196
  • EURO
    53,8971
  • ALTIN
    6446.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin 138 olan vekil sayısı 129'a düştü! İhraçları partinin sitesinden öğrendiler
Güncel

CHP'nin 138 olan vekil sayısı 129'a düştü! İhraçları partinin sitesinden öğrendiler

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, tedbirli kesin çıkarma talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili açıklamasında, parti içindeki sürece tepki göstererek, 'Bunları bekliyorduk.' dedi. Ocaklı, CHP'nin milletvekili sayısının 138'den 129'a düştüğünü parti kaynaklarından öğrendiklerini belirterek, savunma hakkına yeterince saygı gösterilmediğini savundu.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
CHP'nin 138 olan vekil sayısı 129'a düştü! İhraçları partinin sitesinden öğrendiler
ABONE OL

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisine yönelik "mutlak butlan" kararını değerlendirdi.

CHP'nin uzun süredir siyasi müdahalelere maruz kaldığını ifade eden Ocaklı, "Bugün yaşanan tartışmalar yalnızca bir parti içi mesele değil, demokratik temsil ve siyasi iradenin gasbı meselesidir. Mutlak butlan kararı sonrasında göreve gelen yönetimin temel sorumluluğu, parti üyelerinin, delegelerin iradesine başvurarak, kurultaya götürmek olmalıydı. Ancak bu yönde de adımlar atılamadı." diye konuştu.

Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine tepki gösteren Ocaklı, bu isimlerin savunmaları alınmadan CHP üyeliklerinin düşürüldüğünü iddia etti.

Tahsin Ocaklı, "CHP'nin 138 olan milletvekili sayısının 129'a düştüğünü yine CHP'nin sitelerinden öğrenmiş durumdayız. Ne yazık ki savunma hakkına da atanan genel başkan ve ekibi saygı göstermemiş oldu. Bunları bekliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

  • Rize Milletvekili
  • Tahsin Ocaklı
  • Disiplin Kurulu
  • parti içi süreç
  • savunma hakkı
  • milletvekili düşüşü
  • Google SEO
  • açıklama
  • tepki gösterme
  • saygı gösterme

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.