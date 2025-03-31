CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için 29 Mart'ta İstanbul Maltepe'de miting düzenledi.

Mitingde konuşan Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri Özel'i yalanladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Bu sayı Özgür Özel'in açıkladığı 2.2 milyon rakamının yüzde 10'undan bile az. Emniyet ayrıca yapılan mitinglerde ne kadar katılım sağlandığına dair örneklere de yer verdi.

Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, toplamda 90 bin metrekare alana sahip. Yapılan hesapta alana, çok sıkışık durumda kişi başına 0,2 metrekare alan düştüğü varsayılarak en fazla 450 bin kişi sığacağı sonucu ortaya çıkıyor.