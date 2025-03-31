İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9925
  • EURO
    41,1659
  • ALTIN
    3797.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin ''2.2 milyon'' yalanı çürütüldü! Emniyet, miting için gerçek rakamı duyurdu
Güncel

CHP'nin ''2.2 milyon'' yalanı çürütüldü! Emniyet, miting için gerçek rakamı duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri, Özgür Özel'in Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığı iddiasını yalanladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

AKŞAM GAZETESİ31 Mart 2025 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
CHP'nin ''2.2 milyon'' yalanı çürütüldü! Emniyet, miting için gerçek rakamı duyurdu
ABONE OL

CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için 29 Mart'ta İstanbul Maltepe'de miting düzenledi.

Mitingde konuşan Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri Özel'i yalanladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Bu sayı Özgür Özel'in açıkladığı 2.2 milyon rakamının yüzde 10'undan bile az. Emniyet ayrıca yapılan mitinglerde ne kadar katılım sağlandığına dair örneklere de yer verdi.

Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, toplamda 90 bin metrekare alana sahip. Yapılan hesapta alana, çok sıkışık durumda kişi başına 0,2 metrekare alan düştüğü varsayılarak en fazla 450 bin kişi sığacağı sonucu ortaya çıkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.