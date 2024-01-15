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  • CHP'nin aday çıkartmayacağı ilçede DEM Parti'den skandal isim!
Güncel

CHP'nin aday çıkartmayacağı ilçede DEM Parti'den skandal isim!

CHP'nin aday çıkartmayarak Mersin'in Akdeniz ilçesinde destek vereceği DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Aslan oldu. Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Mersinliler, Arslan'a oy vermeyeceklerini söyledi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
CHP'nin aday çıkartmayacağı ilçede DEM Parti'den skandal isim!
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Yerel seçimler öncesi CHP ve DEM Parti arasında ittifak görüşmeleri sürerken Mersin Akdeniz ilçesinde skandal bir isim gündeme oturdu.

CHP'nin ittifak uğruna aday çıkartmayacağı Akdeniz ilçesinde DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Arslan oldu.

2 yıl önce Akdeniz Belediye Meclisinde yaşanan tartışmada, "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" diyerek tepkileri üzerine çeken meclis üyesi Nuriye Aslan DEM Parti tarafından aday gösterildi.

2022'de çıkan tartışmada sessiz kalmayı tercih eden CHP'nin ittifak kararı Mersinlilerin tepkisini çekti. Mersinli CHP'liler Nuriye Arslan'a oy vermeyeceklerini ilan etti.

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