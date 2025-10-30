İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Ekim 2025 Perşembe
  • Casus Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonundaki notlar ele verdi
Güncel

Casus Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonundaki notlar ele verdi

Casusluk soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün'ün cep telefonunda CHP'nin iktidar olabilmesi amacıyla tuttuğu notlara rastlandı.

30 Ekim 2025 Perşembe 07:51
Casus Hüseyin Gün CHP'nin akıl hocası çıktı! Cep telefonundaki notlar ele verdi
Casusluktan tutuklu Hüseyin Gün'ün cep telefonundan çıkan 721 not arasında 2020'de CHP'nin iktidar olabilmesi amacıyla tuttuğu notlara rastlandı. Notlarla ilgili soruya Hüseyin Gün, "Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım" cevabını verdi.

27 Mayıs 2020'de oluşturulan ve son değiştirilme tarihi 4 Temmuz 2020 olan 'CHP' başlığı ile kaydedilen notlarda, CHP'nin hızlı bir şekilde ortak küme oluşturması gerektiği, gündemi belirlemesinin şart olduğuna dikkat çekilerek, gölge bir kabine kurulmasını tavsiye eden ifadeler yer alıyor.

Notlarda, "Kendisine ve üyelerine sahip çıkamayan bir parti görüntüsü nasıl bir millete sahip çıkacak?" sorusu soruluyor.

"CHP ARMUT TOPLUYOR"

Sabah'ın haberine göre, CHP'nin korkak, cesaretsiz, programsız olduğu için armut topladığını dile getiren Gün, "Kuvayı Milliye ruhu sözde var, özünde yok" tespitinde bulunuyor.

AK Parti'yi eleştirmek değil, halka gölge hükümet programının açıklanması gerektiğini salık veren Gün, "Her zaman seçime hazırız diye diye bu salaklar CHP'yi ve Türkiye'yi bitirdi. Hazırsın da neden 60 yıldır tek başına hükümet olamadın?" ifadelerine yer veriyor.

"CHP KAYIKÇI KAVGASINDA"

Gün'ün notlarında, CHP'nin kayıkçı kavgasında olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu notları neden tuttuğu sorulan Gün, "Ben sürekli not almayı seven bir insanım. Her şeyi not alarak kendimde saklarım" cevabını verdi.

