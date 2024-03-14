CHP'nin anketçisinden muhalefete soğuk duş! İstanbul sonuçlarını paylaştı

31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kalırken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, tv100 yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adayın yarışı önde götürdüğünü anlattı.

"İSTANBUL'DA MURAT KURUM ÖNDE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan araştırmayla ilgili Gezici "Bu araştırma hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. İstanbul'da Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 44,1, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 4,1, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3,1, Mehmet Altınöz yüzde 2,3, Buğra Kavuncu yüzde 1,7, diğer adaylar ise 1,2 görünüyor." dedi.

"MURAT KURUM SON 3 ARAŞTIRMADA YÜKSELEREK GELDİ"

Hacır'ın "Bu araştırmayı yaptınız daha önceden İstanbul'a yönelik yaptığınız araştırma var mıydı, tablo çok mu değişti?" sorusuna Gezici "3 tane var, çok değişti. Ekrem Bey öndeydi fakat arkadan Murat Kurum 3 farklı araştırmada aşama aşama yükselerek geldi. Son 3 araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 47'lerden yüzde 43,5'e gerilediğini görüyoruz." yanıtını verdi.

"KURUM ARADAKİ FARKI 1,8'E KADAR AÇACAK"

Gezici "Araştırmacılar örneklem oluşturur 'Şu ilçede, şu mahallede, şu sokaklarda anket yap' dersiniz, gençte gider araştırma yapar. Orada kişiye 'Burada yaşıyor musunuz?' der ve soru sormaya başlar. Araştırmacılar bunu atlıyor, bunu hata payı içerisinde değerlendiren bir grup var aslında bilimsel olarak onu ayırmak gerekiyor. Bu yüzden ben onların yaptığı kurala göre yaptım bunu, 44,1 çıkıyor ama ben iddialıyım aradaki fark 1,8'e kadar açılacak." diye konuştu.

"YENİDEN REFAH'IN, İMAMOĞLU VE KURUM ARASINDA TERCİHİ KURUM"

Yeniden Refah Partisi seçmenin yerel seçimlerdeki tercihine ilişkin Gezici "Yeniden Refah'a oy verenlere bir soru açıyorum sizin ikinci tercihiniz kim diyorum yüzde 92 oranında Murat Kurum'a oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah'a peki ikisinden birini tercih etmek zorunda kalsan kimin kazanmasını istersin dediğimiz zaman Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 84'e geliyor." ifadelerine yer verdi.