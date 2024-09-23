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CHP'nin belediyecilik fiyaskosu! Kötü koku vatandaşı çileden çıkardı

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesinin ardından şimdi de Çiğli Belediyesindeki bazı cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları kötü koku ve görüntü oluşturdu. İzmirli vatandaşlar çileden çıktı. Biriken çöp yığınları nedeniyle belediyelere tepki gösteren Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, 'Çare CHP dedikleri bu anlayış, kendi ürettikleri sorunları bile çözemez halde” dedi.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
CHP'nin belediyecilik fiyaskosu! Kötü koku vatandaşı çileden çıkardı
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İzmir'in Buca ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları, oluşan kötü koku ve görüntüler şimdi de Çiğli'de vatandaşı çileden çıkarmaya başladı. Çiğli Belediyesinin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve içerideki alacakları zamanında vermemesi nedeniyle çalışanların çöpleri toplamadığı öne sürülürken, sadece cadde sokaklarda değil yeşil alanlarda da biriken çöp yığınları tepkiye neden oluyor.

Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, ilçede yaşanan çöp krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiğli Belediyesinin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve içerdeki alacakları zamanında vermemesi nedeniyle büyük bir kriz yaşandığını belirten Kaner, 'Belediyenin mali yönetimindeki bu başarısızlık, Çiğli'de çöp toplama hizmetlerini durma noktasına getirdi. İşçiler, hak ettikleri maaşlarını ve alacaklarını alamadıkları için çöp toplamaya çıkmıyor. Bu durum, Çiğli'nin sokaklarında yığınla çöp birikmesine ve halkın ciddi bir mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Çiğli halkı, çöp yığınlarıyla boğuşurken, belediye işçilerinin emeğini karşılıksız bırakıyor. İşçilerin maaşları eksik ödeniyor, alacakları ise geciktiriliyor. Bir yandan 'Çare CHP' diyerek çözüm iddiasında bulunuyorlar, diğer yandan kendi önlerindeki çöpleri dahi toplayamıyorlar. Harmandalı çöplüğü değil Çiğli çöplüğü karşımızda!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"KENDİ ÜRETTİKLERİ SORUNLARI BİLE ÇÖZEMEZ HALDE"

Çiğli Belediyesinin uzun süredir devam eden mali sıkıntıları, belediyecilik anlayışlarındaki duruşlarını da gösterdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, Çiğli Belediyesinin bu kriz karşısındaki kayıtsız tavrını eleştirerek, "Çiğli halkının yaşam kalitesini artıracak, işçinin hakkını koruyacak bir belediyecilik anlayışı yerine, popülist söylemlerle günü kurtarmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Çare CHP dedikleri bu anlayış, kendi ürettikleri sorunları bile çözemez halde" dedi.

"TEMEL HİZMETLERİ BİLE YERİNE GETİREMEDİĞİ ORTADA"

Çiğli'de yaşanan bu krizin temelinde, CHP'li belediyelerin ekonomik yönetimdeki başarısızlıkları yattığını, işçiler maaşlarını tam olarak alamazken, belediye yönetiminin çözüm üretmek yerine, sorunu göz ardı etmeyi tercih ettiğini ifade eden Özgür Kaner, "Çiğli'ye hizmet etmek iddiasıyla yola çıkanların, temel hizmetleri bile yerine getiremediği ortada. Vatandaşlarımızın en temel beklentisi olan temiz, yaşanabilir bir çevre, bu beceriksiz yönetim tarafından sağlanamamaktadır. Çöp toplamak, bir belediyenin en basit ve asli görevidir. Ancak görüyoruz ki, Çiğli Belediyesi bu sorumluluğunu dahi yerine getirememekte, halkımızı pislik içinde bırakmaktadır' diye konuştu.

  • İzmir çöp sorunu
  • Çiğli belediyesi çöp
  • CHP belediyeleri

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