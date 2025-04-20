CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yozgat'ta gerçekleştirdiği mitingde çiftçilerin traktörleriyle alana gelmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Yozgat'ta 38 bin 504 traktör bulunurken mitinge tam 350 traktörün katılması oluşturulmak için algıyı yerle bir etti.

CHP'nin miting algısı gerçeği yansıtmazken oynanan tiyatroya bir yenisi daha eklendi.

Mitinge katılan ve kendisini çiftçi olarak tanıtan ve geçinemediğini iddia eden kişinin Yozgat Esenli Sulama Birliği Eski Başkanı CHP'li Ersoy Ersoy olduğu ortaya çıktı.

Ersoy'un traktör ve tarla zengini olduğu da ileri sürüldü.

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Hiçbir CHP'linin sözüne itibar etmem. Hiçbir CHP'liye güvenmem", "CHP'de neşe ablalar bitmez" yorumunda bulundu.

Ayrıca CHP'nin Yozgat'a miting için il dışından 135 otobüs ve çok sayıda küçük aracın da geldiği tespit edildi. İl dışından 4300 kişinin Yozgat' giriş yaptığı belirlendi.