CHP'nin bir tiyatrosu daha açığa çıktı! Muhtar Çakmak: Oyuna getirildik

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Kayserili muhtarlara CHP rozeti takmıştı. Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak da CHP rozeti takılanlar arasındaydı. Çakmak, rozet takımı sonrasında CHP tarafından kandırıldığını ifade eden bir video yayınladı. Bu videoda Çakmak, CHP'li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, meclise davet edildiğini, meclis gezisi esnasında CHP rozeti konusunda oyuna getirildiğini, CHP'li milletvekillerinin kendisini kandırdığını, CHP rozetinin takılacağından haberinin olmadığını, son anda kendisine rozet takılacağının söylendiğini ve CHP üyesi olmadığını aslen MHP'li olduğunu ifade etti.

"ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Çakmak'ın CHP tarafından oyuna getirildiğini ifade ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Dağ video paylaşımıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Dağ, "Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı... Kapasiteleri hizmet ve projelere yetmediği için bu tür ali cengiz oyunları yürütüyorlar. Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu?" diye sordu.

Çetin Arık'ın kendilerini davet ettiğini belirten Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"Önce benim cenazeme perşembeme geldiler. Perşembeye geldiklerinde iş konularında konuşuyorduk. Benim oğlum da 'Kırşehir Üniversitesi'ni bitirdi' dedim. Ümit Hanım da dedi ki, sizin çocuğunuza iş bulacağız. Kırşehir'de bizim elimizde deyince ben de çaresiz olunca insan 'tamam' dedim. Konuştuk bir gün sonra bizi yemeğe davet ettiler Ankara'ya. 'Vekilimiz sizi yemeğe davet ediyor' dediler. Yemeğe gittik. Güzel güzel karşıladılar. Kahvaltı yaptık. Ondan sonra meclisi gezdirdiler. Meclisin içinde yerlerini tanıttılar. Vekil odalarını falan gösterdiler.

Sonra biz 'hani saat kaçta çıkacağız, otobüslere saat kaçta bineceğiz falan geceye kalmadan diye konuşurken muhtarlar aralarında Ümit Hanım, 'Genel başkan gelecek size rozet takacak' dedi. Biz de bir tek bayan muhtarlar olarak değil, bütün herkes heyecanlandı, ne rozeti! Erkek muhtarlardan bazıları 'biz çiftçiyiz biz taktırmayız' dediler bazıları takalım' dediler ama genel anlamda hiç kimse istemedi. Bunlar bir güzel bizi ikna ettiler. Dediler ki 'işte rozet takılsın hiçbir şey olmayacak. Medya da sizi sunmayacağız, açıklama yapmayacağız. Bu burada kalacak' Sonra genel başkan geldi, rozeti taktı. Tekrar öğle yemeğine götürdüler, Hatta çıkarken bile on kere vekile sordum, 'bir şey olur mu? Bir problem çıkar mı?' diye sorduğumuzda da 'Yok kesinlikle bu burada kaldı, bitti. Hiçbir şey olmayacak deyip bir şekilde bizi gönderdiler. Ben geçmişte CHP'ye falan üye değildim şu anda zaten üye değilim. Kesinlikle CHP ile hiçbir bağım yok. Ben MHP'nin yönetimindeydim. Bünyan'da kimse sorsalar da MHP'li olduğumu herkes söyler. CHP ile hiçbir bağlantım yoktu olmadı olamaz da zaten."