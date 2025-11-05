İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1032
  • EURO
    48,3822
  • ALTIN
    5391.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin ''bizi kıskanıyorlar'' iddiasına AK Parti'den net cevap... ''Hizmet anlayışımızı vurguluyoruz''
Güncel

CHP'nin ''bizi kıskanıyorlar'' iddiasına AK Parti'den net cevap... ''Hizmet anlayışımızı vurguluyoruz''

CHP'li İBB'nin, projesine AK Parti döneminde başlanılan İncirli metrobüs durağında yer alan üst geçitteki billboardlarda yer alan 'Yaparsa AK Parti yapar' yazılı afişleri gerekçe göstererek “hizmetimize sahip çıkıyorlar” gibi trajikomik bir iddiada bulunmasına AK Parti'den net cevap geldi. AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, billboardlarda yer alan mesajların belirli bir projeye değil, 23 yıldır yürütülen hizmet politikasına atıf olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ5 Kasım 2025 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
CHP'nin ''bizi kıskanıyorlar'' iddiasına AK Parti'den net cevap... ''Hizmet anlayışımızı vurguluyoruz''
ABONE OL

İstanbul'daki İncirli Metrobüs Durağı'nda yeni yapılan üst geçit, bu kez hizmetten çok, billboardlara yansıtılan sloganlar nedeniyle gündeme geldi. Üst geçidin hizmete açılmasının ardından bölgede yer alan reklam panolarına AK Parti'nin "Yaparsa AK Parti yapar" ve "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir proje daha hayata geçirdi" ifadelerinin yer aldığı afişler asıldı.

İBB yönetimi ise afişler üzerinden "hizmete sahip çıkılmaya çalışıldığı" gibi trajikomik bir iddiada bulundu.

İBB CHP Grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sloganların üst geçidin AK Parti tarafından yapılmış gibi gösterilmesi amacı taşıdığını iddia ederek, "İBB'nin açtığı İncirli metrobüs durağı üst geçidinde, billboardlara 'Yaparsa AK Parti yapar' yazdırarak İBB'nin alın terini sahiplenmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN CEVAP: HİZMET ANLAYIŞIMIZA VURGU YAPIYORUZ

AK Parti kaynakları ise billboardlarda yer alan mesajların belirli bir projeye değil, 23 yıldır yürütülen hizmet politikasına atıf olduğunu belirtti.

Parti kurmayları, "Yaparsa AK Parti yapar" ifadesinin, partinin 2002'den bu yana sürdürdüğü hizmet siyasetinin sloganı olduğu vurguladı.

METROBÜS HATTI AK PARTİ DÖNEMİ PROJESİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte metrobüs hattının da geçmişi yeniden gündeme geldi.

Metrobüs hattı AK Parti döneminde hayata geçirildi.

Hattın yolları, metrobüs alımları ve işletme altyapısı AK Parti yönetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul'da yapımı süren metro projelerinin önemli kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanıyor.

  • ak parti
  • incirli metrobüs
  • üst geçit
  • billboard

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.