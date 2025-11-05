İstanbul'daki İncirli Metrobüs Durağı'nda yeni yapılan üst geçit, bu kez hizmetten çok, billboardlara yansıtılan sloganlar nedeniyle gündeme geldi. Üst geçidin hizmete açılmasının ardından bölgede yer alan reklam panolarına AK Parti'nin "Yaparsa AK Parti yapar" ve "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir proje daha hayata geçirdi" ifadelerinin yer aldığı afişler asıldı.

İBB yönetimi ise afişler üzerinden "hizmete sahip çıkılmaya çalışıldığı" gibi trajikomik bir iddiada bulundu.

İBB CHP Grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sloganların üst geçidin AK Parti tarafından yapılmış gibi gösterilmesi amacı taşıdığını iddia ederek, "İBB'nin açtığı İncirli metrobüs durağı üst geçidinde, billboardlara 'Yaparsa AK Parti yapar' yazdırarak İBB'nin alın terini sahiplenmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN CEVAP: HİZMET ANLAYIŞIMIZA VURGU YAPIYORUZ

AK Parti kaynakları ise billboardlarda yer alan mesajların belirli bir projeye değil, 23 yıldır yürütülen hizmet politikasına atıf olduğunu belirtti.

Parti kurmayları, "Yaparsa AK Parti yapar" ifadesinin, partinin 2002'den bu yana sürdürdüğü hizmet siyasetinin sloganı olduğu vurguladı.

METROBÜS HATTI AK PARTİ DÖNEMİ PROJESİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte metrobüs hattının da geçmişi yeniden gündeme geldi.

Metrobüs hattı AK Parti döneminde hayata geçirildi.

Hattın yolları, metrobüs alımları ve işletme altyapısı AK Parti yönetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul'da yapımı süren metro projelerinin önemli kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanıyor.