15 Şubat 2026 Pazar
  • CHP'nin Boğaziçi hazımsızlığına “mahir” cevap: Arkaik zihniyetin temsilcileri kaybedecek
Güncel

CHP'nin Boğaziçi hazımsızlığına “mahir” cevap: Arkaik zihniyetin temsilcileri kaybedecek

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin AK Gençlik üyesi olduğu iddiasını gündeme taşıyan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın hazımsızlığını giderdi. CHP'nin Boğaziçi karelerini de çarpıttığını söyleyen İbiş, 'Arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek Teknofest kuşağı kazanacak' dedi.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 23:03
İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin fotoğraflarını "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş şunları kaydetti:

"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin. Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi'nde mesaj: Derebeylik kuranlar imtiyazlarını kaybetmek istemiyor

Kürsüde yumruk, arka kapıda "börekli" ziyaret

