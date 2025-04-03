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  • CHP'nin ''boykot'' çağrısına ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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CHP'nin ''boykot'' çağrısına ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i yakalandı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
CHP'nin ''boykot'' çağrısına ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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