CHP'nin Brüksel çıkarması boşa gitti: Bana 5 dakika bile ayırmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel ziyaretinde AB Konseyi Başkanı Costa ile görüşememesine tepki gösterdi. Özel, 'Hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir günde 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil' ifadesinde bulundu.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:18
Brüksel'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikili görüşme için kendisine 5 dakika bile ayırmayan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa'ya sert tepki gösterdi.

"5 DAKİKA DAHİ BİR GÖRÜŞME FIRSATI BULAMADIK, KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa'ya hayranlık duyduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Costa'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasını siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Tüm girişimlerine rağmen Costa ile baş başa beş dakikalık dahi bir görüşme fırsatı bulamadıklarını belirten Özgür Özel, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA ŞİKAYET ETTİ

Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özel, bir kez daha Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.. CHP'nin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını üstünü örten Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu iddia ederek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapılmasını istedi.

"ÇOK ÇEKİNGEN DAVTANIYORSUNUZ"

Özel, "Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor" dedi.

