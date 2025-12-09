Yolsuzluktan tutuklanınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma davası'nda 3. kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı propaganda malzemesi yapmak isteyen CHP ise umduğunu bulamadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, günler öncesinden sosyal medyadan partililere "Davayı yerinde takip etmek için Silivri'deyiz" çağrısında bulundu.

"Türkiye'yi savunuyoruz" sloganıyla yapılan davete yaklaşık 50 kişilik grupla İmamoğlu'nun ailesi katıldı.

Duruşma salonu önünde toplanan grupla güvenlik önlemi alan jandarma arasında zaman zaman arbede yaşandı.

16 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 'sahte diploma' duruşması eksiklerin giderilmesi için 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik'ten 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşmada kanunlara aykırı şekilde ses kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.