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CHP'nin dağıttığı maskelerdeki detay tepki çekti: Hangi zekanın ürünü?

CHP'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında dağıttığı ve bir sefer kullanıldıktan sonrası çöpe atılması gereken maskelere Türk bayrağı ve Atatürk imzası koyması büyük tepki çekti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:15
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Koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak adına uygulanan tedbirlerin başında gelen maskelerin bir sefer kullanıldıktan sonra çöpe atılması, toplum sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Çöpe gideceği bilinen maskelerin üzerine Türk bayrağı ve Atatürk imzası koyan CHP'nin bu uygulaması ise “Çöpe atılacak böylesi bir materyali üretmek hangi zekanın ürünü?” sorusunu akıllara getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirlerin başında gelen maske kullanımı, beraberinde yeni tedbirler alınmasını da gerekli kılıyor. Bu kapsamda gelişigüzel bir şekilde çöpe atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, toplum sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 7 Nisan 2020’de yayımlanan bir genelgeyle tek kullanımlık bu ürünlerin iki kere poşetlenerek 72 saat diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde bekletildikten sonra evsel atıkların içerisine bırakılması zorunlu hale getirildi.

“BU MASKEYİ ÜRETMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ?”

Tek kullanımlık maskelerin oluşturduğu risk ortadayken, CHP’nin Türk bayraklı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı maske dağıtması büyük bir tepkiyle karşılandı.

Akşam'ın haberine göre, Bir seferliğine kullanılıp çöpe atılacak olan maskelerde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunmasıyla ilgili olarak, “Üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?” tepkisi öne çıktı.

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