CHP'nin dava ettiği AK Parti icraatını İmamoğlu sahiplendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili yönetimin 2018'de yapımına başlayıp yüzde 90'ını tamamladığı Gaziosmanpaşa Stadyumu'nu kendi icraatı gibi anlattı. CHP İstanbul İl Örgütü, 2016 yılında eski stadın yıkımıyla başlayan projeye karşı çıkmış, kararı stat önünde protesto etmişti.

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Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var" dedi. Çalışmaların görüntüsünü yayınlayan İmamoğlu, söz konusu projeye AK Parti döneminde başlandığından ve o dönem CHP'nin karşı çıktığından söz etmedi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dönemin CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, 2 Nisan 2016'da stadın yıkılarak yerine çok katlı otopark ve semt pazarı yapılacağını savunarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti. "Bu stadın yıkımına müsaade etmeyeceğiz" demişti. Stat önündeki eyleme, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Dursun Çiçek ile Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yılmaz Yıldırım da katılmıştı.

ENGELLEMEYE RAĞMEN

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Bunlar mahkemeyi aşabilir, TBMM'yi aşabilir, ama Mustafa Kemal'in hemşerilerini aşamazlar. Gaziosmanpaşa Stadı bu haliyle bize ve gençlere yeni milliler kazandırmaya devam edecek" diye konuşmuştu. AK Parti CHP'nin tüm engelleme çabalarına rağmen, yeni stadın yapımına başlamış, inşaatının yüzde 90'ını, toplam işin ise yüzde 50'sini tamamlamıştı.