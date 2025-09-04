Bandırma'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü yapılan CHP mahalle delege seçimlerinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Seçim günü belediye personeline minibüslerde mühürlü zarflar dağıtıldığı anların cep telefonuyla kaydedildiği belirtildi. Zarfların sayısı, kimlere verildiği ve oy kullanıldıktan sonra turuncu liste pusulalarının eksiksiz çıkıp çıkmadığının kontrol edildiği de iddialar arasında.

Beyaz liste adayı Merve Polat'ın, ortaya çıkan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmeyi değerlendirdiği, bazı parti üyelerinin ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planladığı öğrenildi.

BELEDİYE VE CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN SESSİZLİK

Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İlçe Başkanlığı, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası partide gerilim arttı. CHP Bandırma Belediye Meclis Üyesi Canset Balcı, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "31 Ağustos 2025 tarihinde Bandırma'da gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan ve belediye personelinin belirli bir liste lehine yönlendirilmiş oy kullanmalarıyla ilişkilendirildiği iddialar, demokratik teamüller açısından son derece kaygı vericidir" dedi. Balcı, hiçbir dahlinin olmadığını ve belediyenin bu ithamla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bir dönem önce hepimizin eleştirdiği yöntemlerin bugün tekrar edilmesi, siyasetin ahlaki tutarlılığı konusunda ciddi soru işareti oluşturuyor. 'Daha önce de yapıldı' cevabını kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı. Balcı, sürecin telafi edilip demokratik meşruiyet yeniden sağlanana kadar grup toplantılarına katılmayacağını açıklayarak, "Tavrım bir protestodan ziyade demokrasiye olan inancımın, ilkesel bir duruşun ve parti temel değerlerinin korunmasına yönelik sorumluluğumun gereğidir" dedi.

Bandırma'daki CHP delege seçimlerinde yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, İlçe Seçim Kurulu ve Genel Merkez'in alacağı kararlara çevrildi.