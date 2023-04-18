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  • CHP'nin demokrasi anlayışına bak! ''Oy vermeyeceksen kapı orada!''
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CHP'nin demokrasi anlayışına bak! ''Oy vermeyeceksen kapı orada!''

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kalırken, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun partililere 'Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit' ifadelerini kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Karasu'nun sözleri büyük tepki çekti.

18 Nisan 2023 Salı 07:40 - Güncelleme:
CHP'nin demokrasi anlayışına bak! ''Oy vermeyeceksen kapı orada!''
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14 Mayıs Genel Seçimleri ile birlikte vatnadaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. 27 gün sonra yapılacak seçimler için partiler turlara başladı. CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu'nun bir toplantıda sarf ettiği sözler ise büyük tepki çekti.

CHP'DEN TEKRAR ADAY GÖSTERİLDİ!

CHP'li Milletvekili Ulaş Karasu, yeni dönem seçimlerinde de memleketi Sivas'tan tekrar aday gösterildi. Aday gösterilen Karasu'nun bir ziyaret esnasında vatandaşla tartıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

VEKİLDEN ŞOKE EDEN SÖZLER!

Görüntülerde CHP'li Ulaş Karasu'nun "Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit." dediği görülüyor.

"BU DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Diğer yandan toplantı salonunda bulunan bir vatandaş da Karasu'ya söz konusu ifadeleri nedeniyle "Bu doğru bir davranış değil" diye karşılık verdi.

Karasu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

  • Ulaş Karasu
  • 14 mayıs

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