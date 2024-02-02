İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,451
  • EURO
    33,1601
  • ALTIN
    2012.44
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin demokrasisi böyle olur! Tanju Özcan önce meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı yetmedi müdürü görevden aldı
Güncel

CHP'nin demokrasisi böyle olur! Tanju Özcan önce meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı yetmedi müdürü görevden aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde tartıştığı Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak'ı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.

2 Şubat 2024 Cuma 08:53 - Güncelleme:
CHP'nin demokrasisi böyle olur! Tanju Özcan önce meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı yetmedi müdürü görevden aldı
ABONE OL

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında, CHP'den Meclis üyesi seçilen fakat geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden İlkay Bayrak ile tartıştı. "Arkadaşın değilim ben senin. Bana Başkan değil, Sayın Başkan diyeceksin" diyerek tartıştığı Bayrak'ın toplantıdan atılması için zabıta ekiplerine talimat veren Özcan, birleşime ara verdi.

MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALDI

Birleşim dönüşünde Bayrak'ın dışarı çıkarılmadığını gören Özcan, "Talimatım yerine gelmedi ve toplantı düzeni sağlanamadı" diyerek Zabıta Müdürünü görevden aldı ve birleşimi kapattı. CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Bayrak, Zafer Partisi'nden Bolu Belediye Başkan adayı olmuştu.

İlkay Bayrak toplantıdan çıkarılmak istendi.

PARTİDEN KOVULMUŞTU

Tanju Özcan, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilmiş, daha sonra CHP'ye yeniden dönmesine izin verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.