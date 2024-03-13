CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.

CHP ise yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki trolleri ile kirli para trafiğine 'bağış' süsü verme çabasına girişti. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, katıldığı bir programda, burada başka bir sürecin işlediğine dikkat çeken "Bence de burada yasa dışı bir iş var. İsmini koyacak olan, bunu netleştirecek olan soruşturma ve kovuşturma makamlarıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, kendisini yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:

Bu paranın kaynağı ne, nereden geliyor?

2021 Mayıs ayına kadar CHP'nin avukatlığını yaptım. O tarihe kadar da bu tür gayrimenkul alım satım işleriyle de bilfiil ilgilendim. Bunların hepsi belgelidir, noter evraklarıyla sabittir.

O tarihte Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il binası alma talebinde bulundu. O dönemde de partinin idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu'ydu.

Genel Merkez bu tür alım satım faaliyetlerini çok hassasiyetle irdeleyen bir süreç gütmekteydi. Benim bulunduğum dönemde öyleydi.

Bu gelen evrakları, belgeleri hukukçu olmamız hasebiyle partide o dönem 3 avukat arkadaş vardı. İncelenmemiz istendi. Alınacak gayrimenkul üzerinde bir sıkıntı var mı, şerh var mı, hukuki bir mağduriyet süreci olabilir mi? Bunları değerlendirdik, buna ilişkin raporumuzu verdik.

Alım satımında bir sıkıntı olmayacağı yönünde...

Bunun üzerine genel merkez benim bulunduğum 11 yıllık süreç itibariyle Sayın Haluk Koç'un dönemi de dahil olmak üzere bunların hepsini bir incelemeden ve irdelemeden, bir ekspertiz raporu almak suretiyle ifa eder.

O dönemde yine bir ekspertiz raporu alınmak suretiyle ki buranın değeri 25 milyon civarında bir rakam. Ki zaten tapu kaydında da o rakam ortadadır. Genel Merkez'in gönderdiği rakam da budur.

Canan Kaftancıoğlu bir yardım kampanyası yapalım sürecine dahil oldu. Yardım kampanyası yapıldı doğru. Ama bu yardım kampanyası genel merkezin adına yapıldı, çünkü il o yardım kampanyasını yapamaz. O kayıtlar ortaya çıkarsa görünecektir. Orada genel merkezin hesapları verilmek suretiyle tesis edildi. Ve o kampanyada bir rakam toplanmadı. Benim bildiğim rakam 150-160 bin TL civarında...

Buradaki rakamlar 15-20 milyonlardan bahsediyoruz. Bu rakam genel merkezden giden bir rakam değil. Genel merkez bunların hepsini banka üzerinden resmi kayıtlı olarak yapmıştır. Burada iki kişinin imzaladığı adi bir yazılı evrak var, yüklü miktarda balya balya paralar var. Dövizler var. Bunların kaynağının ben genel merkezden giden para olmadığını, bunun kaynağının bağıştan toplanan para olmadığını kamuoyuna ifade ettim.

Bu paraların o kampanya ile alakası yok mu?

Evet, alakası yok. Öyle bir meblağ toplanmadı. Ondan bir yıl önce Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası yapıldı. Toplanan para Türkiye çağında yüz binlerce katılım olmasına rağmen 27 milyon TL idi.

Siz nasıl olup da İstanbul İl Başkanlığı'nın binasının alımı için bu kadar büyük meblağı toplayabiliyorsunuz? Böyle bir kudret, böyle bir imkan yok.

Zaten kampanyaya rağbet de yoktu. Diyorum ya 150-160 bin TL civarı toplanan paradır. Bu para nereden gelen paradır? Onu da söyleyelim. Bu salma gönderilerek; o dönemki belediyeler bu dönemki belediyelerdir aynı zamanda. CHP'li ilçe belediyelerinden toplanan paradır. Bunlara katılan da olmuştur katılamayan da.

Örneğin Bakırköy Belediye Başkanı buna iştirak etmedi. Onun dışında diğer belediyeler bu kampanyaya değil ama haricen toplanan kısma dahil olduğunu biliyorum.