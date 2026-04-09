Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararların, kamu yönetiminde şeffaflık, güvenilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri açısından çok ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdiğini açıkladı.

YÜZDE 48,5'LİK FAHİŞ ARTIŞ VATANDAŞA YANSITILDI

Meclis üyeleri Büyükşehir Belediye binası önünde toplanırken, açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Dönmez tarafından yapıldı. ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda müzakere edilen ve imza altına alınan, komisyondan geldiği gibi mecliste onaylanan fiyat tarifeleri ile şu an yürürlükte olan tarifeler arasında vahim farklılıklar bulunduğuna dair kuvvetli şüphe ve somut bulgular oluşturduğunu belirten Dönmez, "Özellikle, ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan "Hizmetler ve Teminatlar" ile "Yaptırımlar" tarifelerine ilişkin; Meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, bazı kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında fahiş bir artış yapıldı, bu usulsüz rakamların web sitesine girilerek vatandaşa yansıtıldı. Söz konusu tarifelerin yer aldığı belge sayfalarının, meclis iradesi dışında sonradan değişikliğe uğramış olabileceğine dair güçlü emareler bulundu.

İMZA DÜZENİ BOZULDU, PARAF SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Resmi evrak taleplerimize ancak 2. günde cevap verilmesi ve paylaşılan belgelerde görülen maddi hatalar, evrakların aslına uygun olmayan bir biçimde yeniden düzenlendiği kanaatini güçlendirmektedir. Bu şüphelerimizi destekleyen en somut husus ise Komisyon Kararı dosyasındaki dikkat çekici tutarsızlıklardır. Karar metninin genelinde ve "Su ve Atıksu Tarifesi" gibi diğer sayfalarda tüm komisyon üyelerinin (8 kişi) tam imzası ve parafı bulunurken; fiyatların yüzde 48,5 oranında artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının 5'e düşmesi ve imza düzeninin bozulmuş olması, bu sayfaların "sonradan ihdas edildiği" yönünde açık bir emaredir" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN MECLİS KARARINA AYKIRI ŞEKİLDE TAHSİL EDİLEN HAKSIZ BEDELLER İADE EDİLMELİ"

Belediye meclislerinin, yerel demokrasinin en temel karar organı olduğunu belirten Ahmet Dönmez, Meclis tarafından alınan kararların sonradan değiştirilmesi ya da kayıtlarla çelişen şekilde yürürlüğe konulması ihtimali dahi kabul edilemez bir durum olduğunu anlatarak şunları söyledi;

"Bu çerçevede; Meclis ve komisyonlarda kabul edilen ıslak imzalı asıl karar metinleri ile şu an web sitesindeki ve uygulamadaki tarifelerin ivedilikle karşılaştırılması, kararların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir şekilde incelenmesi, belgeler üzerinde bir tahrifat veya usulsüz bir müdahale söz konusu ise sorumluların vakit kaybetmeksizin tespit edilmesi, vatandaşlarımızdan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedeller varsa bunların iade süreciyle ilgili takvimin açıklanması gerekmektedir. Bizler, kamu adına görev yapan meclis üyeleri olarak; şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri gereği, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını sormaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili hem adli makamlar nezdinde hem de meclis çatısı altında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."