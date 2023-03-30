CHP'nin fonladığı Halk TV'den Muharrem İnce'ye sansür

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.



Memleket Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yaklaşık 1 saatlik kısa görüşmenin ardından iki isim basın mensuplarına konuştu.



Açıklamalarında İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu ise, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz." dedi.



İki liderin de açıklamaları sonrası Muharrem İnce, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" sözü ziyarete damga vurdu.



CHP'NİN FONLADIĞI HALK TV'DEN MUHARREM İNCE'YE SANSÜR

Adaylıktan vazgeçirmek için İnce ile yaptığı görüşmeden Kılıçdaroğlu eli boş dönerken, CHP'nin fonladığı Halk TV'deki sansür ise dikkat çekti.

Halk TV, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak söylediği terör örgütleriyle mesafe sözlerini sansürledi.



Halk TV'nin internet sitesinde yer alan haberde İnce'nin açıklamalarından örgüt isimlerinin olduğu gibi terör kelimesinin dahi kaldırıldığı görüldü.

