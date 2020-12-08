star.com.tr 08 Aralık 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:37

CHP'nin iftiralarla hedef aldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un bir mesajı, Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği çirkin saldırıların yalanlar üzerine kurulu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



CHP, taciz ve tecavüz gündemini değiştirmek için topyekün vekilleriyle, yazarlarıyla, gazetecileriyle yalanlarla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'u hedef gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe konuşmasında yine aynı iftira ve yalanlarla Altun ailesini hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Altun, asılsız iddialara tepki göstermişti.

İSYAN ETTİREN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

Topyekün Altun ailesini hedef alan CHP'nin iftiralarına bir mesajlaşma sırasında değinen Altun, yalan ve iftiralar üzerine kurulu çirkin algı operasyonuna isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan mesajda Altun'un, 'Yalanı ahlak edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat, kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lazım.' ifadeleri yer alıyor.

Tek bir maaşı olduğunu söyleyen Altun, Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı yaptığını buradan ücret almadığını belirtti. Altun, eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını, THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığını açıkladı.

'HUZUR HAKKININ TEK BİR KURUŞUNA DOKUNMADIM'

Yapılan hayır ve hasenatın söylenmemesi gerektiğini bildiğini belirten Altun, 'Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım.' dedi.

'İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMAYACAK'

Altun, şahsını ve ailesini hedef alan 'itibarsızlaştırma kampanyasının' neredeyse her ay yeni yalanlarla hortladıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da, bizi kamçılıyor.

'YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANDIĞIMIZI BİLİN'

Şahsına ve ailesine karşı yürütülen 'ahlaksız kampanyalara' karşı, yasal haklarını sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, sözlerini şöyle tamamlıyor:

Bu konularda, özel alanımıza ilişkin hususlarda konuşmadım. Kamuoyunu meşgul etmek, gayri milli unsurların suni gündemine odun taşımak istemedim. Ama sizler bilin, içimi size dökmek istedim, hakkınızı helal edin.

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