İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin hizmet anlayışı eski Türkiye'yi aratmıyor: AK Parti'den fosil siyaset nitelemesi
Güncel

CHP'nin hizmet anlayışı eski Türkiye'yi aratmıyor: AK Parti'den fosil siyaset nitelemesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi belediye meclisindeki tutumu ve ilçede yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları üzerinden tepkisini dile getirdi. Saygılı, CHP'nin belediyecilik anlayışını “şov yapan ama hizmet üretemeyen” bir anlayış olarak nitelendirdi. Ayrıca CHP yönetiminde olan şehirlerin içler acısı hali eski Türkiye'yi aratmazken Saygılı'nın 'demode ve fosil siyaset' benzetmesi dikkat çekti.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
CHP'nin hizmet anlayışı eski Türkiye'yi aratmıyor: AK Parti'den fosil siyaset nitelemesi
ABONE OL

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Belediye Meclisi toplantısındaki üslup ve ilçenin mevcut altyapı durumuna dikkat çeken Saygılı, Denizli'nin yönetim anlayışına tepki gösterdi.

"LÜTFETTİĞİNİ ZANNEDEN BİR YÖNETİM"

Başkan Saygılı, meclis üyelerinin söz hakkı kullanması konusundaki tutumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lütfettiğini zanneden CHP Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu."

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Çeşme'nin altyapı eksikliklerine de değinen Saygılı, "Söz sizde hanımefendi. Gerçi sizden önce Ziya Paşa'dan bir söz gelsin: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.