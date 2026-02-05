AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Belediye Meclisi toplantısındaki üslup ve ilçenin mevcut altyapı durumuna dikkat çeken Saygılı, Denizli'nin yönetim anlayışına tepki gösterdi.

"LÜTFETTİĞİNİ ZANNEDEN BİR YÖNETİM"

Başkan Saygılı, meclis üyelerinin söz hakkı kullanması konusundaki tutumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lütfettiğini zanneden CHP Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu."

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Çeşme'nin altyapı eksikliklerine de değinen Saygılı, "Söz sizde hanımefendi. Gerçi sizden önce Ziya Paşa'dan bir söz gelsin: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'" dedi.