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  • CHP'nin hizmet anlayışı isyan ettirdi: Plaj yosunla kaplandı
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CHP'nin hizmet anlayışı isyan ettirdi: Plaj yosunla kaplandı

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'ne ait plajda sahil boyunca görülen plastik şişe, poşet, kola kutusu gibi maddeler ile yosunların oluşturduğu kirlilik vatandaşları isyan ettirdi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
CHP'nin hizmet anlayışı isyan ettirdi: Plaj yosunla kaplandı
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Avcılar'da, dalgaların plaja taşıdığı kirlilik ve yosunlardan rahatsız olan vatandaşlar yetkililerin bu sorunu gidermesini bekliyor.

Denizköşkler'de bulunan Avcılar Belediyesine ait plajda sahil boyunca görülen plastik şişe, poşet, kola kutusu gibi maddeler ile yosunların oluşturduğu kirlilik vatandaşların tepkisini çekiyor.

Plajdaki kirliliğin giderilmesi için durumu yetkililere de bildiren çözüm bekliyor.

Plajda denize giren Osman Kırımlıoğlu, haftanın birkaç günü buraya geldiğini, son zamanlarda yosunların ve kirliliğin arttığını söyledi.

Belediye yetkililerinin temizlik konusunda daha duyarlı olması gerektiğini dile getiren Kırımlıoğlu, "Belediye dinlenmemiz için bir yer hizmete sunmuş. Bundan evvel buralar daha temizdi. Öğleden önce temizlik çalışması yapıldı ama yetersiz kaldı. İnsanlarımızın çevreyi kirletmemesi gerekiyor. Çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bu durum rahatsız edici." dedi.

"TEMİZLİK YAPILIYOR AMA SÜREKLİLİĞİ YOK"

Profesyonel yüzücü olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise kirliliğin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekerek, "İklim değişikliği ve nüfusun artması nedeniyle deniz kirliliği arttı. Daha önce çok temizdi ancak şimdi yüzülecek gibi değil. Deniz anaları fazla. Temizlik yapılıyor ama sürekliliği yok. Plaja gelenlerin bir kısmı kirli olduğunu görünce geri gidiyor." diye konuştu.

  • plaj
  • Avcılar Belediyesi

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