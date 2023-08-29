Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet anlayışı toplum tarafından uzun süredir tartışılıyor; çöpleri doğru düzgün toplayamadıkları, israfta bulundukları, toplu ulaşımda halkı yıpratıcı yaklaşımlar sergiledikleri dillendiriliyor. Özellikle İstanbul'da bulunan CHP'li büyükşehir belediyesi ve belediyelerde art arda skandallar gündeme geliyor. Sabah 'ta yer alan haber göre; Bu sefer ise Maltepe Belediyesi'nin bir skandala imza attığı iddia edildi. Maltepe Cemevi ve Derneği, Maltepe Belediyesi'nin kendilerini hedef aldığını, belediyenin derneği işgalcilikle suçlayarak dava açtığını duyurdu.

CEMEVİNİN BANKA HESABINA EL KOYDU!

32 yıllık Maltepe Cemevi ve Derneği, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı duyuruda CHP'li Maltepe Belediyesi'nin işgal davası sonucunda derneğin banka hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Maltepe Cemevi ve Derneği'nin 1991 yılına kadar dayanan köklü bir geçmişinin olduğunun vurgulandığı açıklamada kinayeli bir açıklamada bulunarak "...Cemevimizin yapım sürecini sizlere bu mecradan uzun uzun tekrar anlatmayacağız.

Fakat yaşadığımız sürecin sonucunda; CHP'li Maltepe Belediyesi'nin tarafımıza açtığı işgal davasının sonucunda banka hesaplarımıza Kadıköy/Rıhtım Vergi Dairesi tarafından el konulup, hesabımızda bulunan; Alevilerin gözyaşı parası, CHP'li Ali Kılıç'ın, sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışını sürdürdüğü Maltepe Belediyesi hesaplarına aktarılmak üzere alınmıştır. Siz Değerli Maltepeli Alevi canlarımızın bilgisine sunulur. Takdir sizlerindir!" denildi.