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CHP'nin hizmet anlayışı! Sözünü tutmayan Mansur Yavaş Ankaralılara çileyi reva gördü

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşa çileyi reva gördü. Göreve geldiğinde 'Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım' diyen Mansur Yavaş sözünü tutmadı. Yavaş, Ankaralılara Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırdı. Konu hakkına tepkisini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 'Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor.' dedi.

13 Ağustos 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
CHP'nin hizmet anlayışı! Sözünü tutmayan Mansur Yavaş Ankaralılara çileyi reva gördü
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CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan ABB'de skandal üstüne skandal yaşanıyor. CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamıyor.

DİĞER SÖZLERİ GİBİ BU VAADİNİ DE UNUTTU!

"Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'vasat' belediyecilik performansını değerlendirdi. Yavaş'ın su konusu üzerinden yaptığı spekülasyonları değerlendiren Köse şu ifadeleri kullandı:

"SUYU VE ELEKTRİĞİ KÖYLERE ÜCRETSİZ VERECEĞİM DİYORDU"

Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Sürekli bir şekilde suyun fiyatını artırmayacağım dedi, peki ne yaptı indirdi mi? Hayır tam tersine bindirdi.

Sadece konu su da değil. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve güneş enerjisi santralleri yapacaktı. Köylülere burada, suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim diyordu. Peki bugüne kadar bir kere bile söylediğini yapabildi mi? Yapamadı.

"FAHİŞ BİR FİYAT SÖZ KONUSU"

İnsanlara öyle bir hayal kurdurdu ki, insanlar suyu ücretsiz alacağını bile düşündü. Bunlar büyük yalanlar. Vatandaş açısından baktığımızda geçen yıl su fiyatları öyle bir yükseldi ki, normalde 5 TL olan su, 0-15 m3 18,1 TL olurken, geçtiğimiz yıl 5 TL olan, 15-30 m3 su, 25,3 TL'ye yükseltildi.

Fiyatlarda bir hareketlenme oldu, bunu herkes görüyor ve kabul ediyor. Doğal olarak ve bununla ilgili mücadeleler yapılıyor. Ankara'da ise rakamlardaki artış ÜFE oranında, TÜFE değil. Dolayısı ile 2 katı gibi bir rakam da oradan geliyor, yani burada fahiş bir fiyat söz konusu.

"ANKARA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU İÇİYOR"

Biz dedik ki bu fiyatlar çok yüksek, bu işi ÜFE değil de TÜFE oranında yapalım. Bu konuda da Meclis'te bir karar aldık ve Yavaş bizim kararımızı veto etti. Tekrar bir karar aldık, bu sefer de bizi mahkemeye verdi. Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor.

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