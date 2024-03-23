CHP'nin İGDAŞ vurgunu boyut atladı! Günlüğünü 38 bin liraya kiralamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adaylığı için istifa etmeden hemen önce büyük bir ihale yolsuzluğu yaptığı ortaya çıktı.

Piyasa değeri 2 milyon TL olan kamyonetlerin 2 milyon 880 bin liraya 3 aylık kiralandığını bilgisinin belgelerine ulaştı.

ARAÇ BAŞINA 25 BİN İLA 38 BİN ARASINDA GÜNLÜK KİRALAMA

İhalesi 15 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve kiralaması 1 Aralık 2023'te başlayan ve 29 Şubat 2024'te sona eren araçların günlük kiralama fiyatları 25 bin TL ile 38 bin TL arasında değişiyor. Piyasa değerinin çok üzerinde kiralanan 33 kamyon ve kamyonetin sadece Şubat ayında toplamda 31 milyon 770 bin TL ödendiği öğrenildi.

BİR GÜNDE ASGARİ ÜCRETİN 2,25 KATI KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENDİ

Sürücülü asansörlü bir kamyona günlük 38 bin 333 lira kira bedeli ödenirken bu rakamın asgari ücretin 2,25 katı olduğu görüldü. Aynı araç için Şubat ayında 1 milyon 150 bin TL ödeme yapıldı.

1 AYDA 33 ARAÇ İÇİN 31 MİLYON 770 BİN TL KİRA ÖDENDİ

Sadece Şubat ayında 33 araç için toplamda 31 milyon 770 bin TL harcandı. Kiralık bir araç için ortalama ayda 1 milyon liraya yakın ödeme yapılmış oldu.

2 AYLIK KİRALAMA BEDELİ ARAÇLARIN PİYASA DEĞERİYLE NEREDEYSE EŞİT

Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan damperli kamyonet, aylık 1 milyon 50 bin liraya kiralandı. 3 aylık kiralamada 3 milyon 150 TL ödenen araçların piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla kiralandığı görüldü. Araçların 2 aylık kiralama bedelinin piyasa değeriyle hemen hemen aynı olduğu görüldü.

RAKİP ŞİRKETLER 'BYPASS' EDİLDİ

Geçtiğimiz yılın son aylarında yapılan ballı ihaleyi kapan Flora Sosyal Destek Hizmetleri, İGDAŞ'a tahsis ettiği 320 aracın üç aylık kirası KDV dahil toplamda 176 milyon 400 bin lira aldı. Aynı şirketin 2 Kasım 2020 yılında da ihaleye girdiği öğrenilirken yaklaşık 3 yıllık bir kiralama gerçekleştirdiği görüldü.

6 şirketin teklif sunduğu ihalede sadece Flora isimli şirketin teklifi geçerli sayıldı. Sunduğu tek teklifle ihalenin rakipsiz sahibi olan şirket, 2023 yılına kadar İGDAŞ'a araç kiralama hizmeti vererek 106 milyon 748 bin lira gelir elde etti.