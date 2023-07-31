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  • CHP'nin ikiyüzlülüğü! Menteşe'de ağaç katledenler Akbelen'de çevreci kılığına girdi
Güncel

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Menteşe'de ağaç katledenler Akbelen'de çevreci kılığına girdi

Muğla Milas'ta, yerli linyitten elektrik üretimi için yapılan çalışmaları sözde çevreci duyarlılığıyla engellenmeye çalışan CHP'nin foyası 3 günde döküldü.

sabah31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
CHP'nin ikiyüzlülüğü! Menteşe'de ağaç katledenler Akbelen'de çevreci kılığına girdi
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Muğla Menteşe'de daha 5 ay önce santral kurmak için asırlık meşe ağaçlarını katleden CHP'liler Akbelen'de çevreci kılığına girdi ama halkla kavga ederek onu da eline yüzüne bulaştırdı.

Hem eylemciler, hem köylüler tarafından istenmeyen kişi ilan edilerek yuhalanan CHP'li vekiller vatandaşı azarlayarak şirazeyi kaçırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam arabalı çevre şovu da eylemcilerin "İn arabadan, fabrikaya git" şeklinde ses yükseltmesiyle sona erdi.

Aslında bölgeye desteğe giden CHP'nin sözde eylemciler tarafından bile dışlanmasının nedeni, kendi ikiyüzlülüğü. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, mart ayında güneş enerji santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova Köyü'nde, bölgede ender yetişen asırlık 80 meşe ağacını katletmişti.

Menteşe Belediyesi Meclisi üyesi Farah Gümüş, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi. Gümüş, "Köylünün yıllardır arazisinde koruyup büyüttüğü meşe ağaçlarını kesmek sizin haddinize değildir. Hiç yer kalmadı da Kurtuluş Savaşı esnasında palamudunu kurutup öğütüp unuyla ekmek yapıp cephedeki Mehmetçiğini, evdeki çocuğunu doyuran Anadolu halkı için yüce değere sahip meşe ağaçlarının olduğu araziyi seçtiniz. Atatürk'ün partisinin temsilcileri sizler olamazsınız" dedi.

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