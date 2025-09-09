İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, Taksim Anıtı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik'in ilçe başkanlığı yaptığı Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlenirken konuya ilişkin Gürsel Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok nerdeyse bizim binamız orası olur. Resmi binamız Sarıyer'deki bina, oraya gideceğiz" dedi.