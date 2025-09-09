İSTANBUL 28°C / 18°C
  • CHP'nin İstanbul il binası ikiye bölündü! Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer'dedir
Güncel

CHP'nin İstanbul il binası ikiye bölündü! Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer'dedir

İstanbul Taksim Anıtı'nda açıklama yapan CHP'nin İstanbul il başkanlığının Bahçelievler'e taşınmasına ilişkin Gürsel Tekin, 'Bina tartışmasının parçası olmayız. Resmi binamız Sarıyer'deki bina, oraya gideceğiz' dedi.

HABERT MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 10:10 - Güncelleme:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, Taksim Anıtı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik'in ilçe başkanlığı yaptığı Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlenirken konuya ilişkin Gürsel Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayız, 6 ok nerdeyse bizim binamız orası olur. Resmi binamız Sarıyer'deki bina, oraya gideceğiz" dedi.

