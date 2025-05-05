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CHP'nin imza kampanyası ''Ali Cengiz'' oyununa döndü!

Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı. 28 milyon imza hedefine ulaşılamaması sebebiyle imza kampanyasını 19 Mayıs'a uzatmak zorunda kalan CHP'de işler kontrolden çıktı. Bazı örgüt üyelerinin Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabileceklerini söylediği öğrenildi.

Sabah5 Mayıs 2025 Pazartesi 08:04 - Güncelleme:
CHP'nin imza kampanyası ''Ali Cengiz'' oyununa döndü!
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Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında sayılar iyice şaştı.

Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.

HESAPLAR TUTMADI

Sabah'ın haberine göre; 23 Nisan'a kadar 28 milyon imza toplamayı hedefleyen parti yönetimi, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak imza kampanyasını 19 Mayıs'a dek uzatmak zorunda kaldı. Ancak 2 haftalık süreç içerisinde '28 milyon imza' hedefine ulaşılmasının yine zor gözüktüğü, bu sebeple sürenin yeniden uzatılabileceği aktarıldı.

Hedeflenen imza sayısına bir an önce erişebilmek için de, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde parti örgütleri tarafından vatandaşlara şaşırtıcı öneriler gelmeye başladı.

BOL KESEDEN İMZA

Partili kaynakların aktardığına göre, il ve ilçelerde kurulan stantlardaki bazı örgüt üyeleri, imza için gelen vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ediyor. Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabilecekleri söyleniyor. Bu kapsamda birçok kişinin bugüne kadar 5'er, 10'ar imza attığı, halihazırda erişilen imza sayısının ise gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı öğrenildi.

Genel merkez tarafından hazırlanan imza formlarında vatandaşın yalnızca isim-soyisim bilgileri ve imzası isteniyor. Telefon numarası ise 'isteğe bağlı' olarak talep ediliyor. Formlarda başka bir bilgi zorunluluğu bulunmuyor.

ÇOĞU KİŞİNİN VARLIĞI BİLE MEÇHUL

Öte yandan imza kampanyası kapsamında parti tarafından bir de internet sitesi açılmıştı. Vatandaşlar, buradan imza formlarını indirerek, isim ve imzaları doldurduktan sonra formun fotoğrafını partinin e-mail adresine gönderebiliyor. İstenildiği kadar isim ve imza doldurulabilen formlar da herhangi bir denetim süreci olmadan parti yönetimi tarafından kabul ediliyor. Ancak söz konusu imzaların kaçının gerçek, kaçının hayali kişilere ait olduğu dahi bilinmiyor.

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