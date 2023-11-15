İşgalci İsrail, 40 günden bu yana Gazze'ye yönelik katliamlarına devam etti. Hastanelerin, evlerin hatta mülteci kamplarının bile hedef alındığı saldırılarda 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Dünya, yaşanan bu zulme sessiz kalırken ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi her fırsatta insan haklarını savunan ülkeler, katil İsrail'e destek verdi.

ORTAKLAR ARASINDA YENİ TARTIŞMA



Cumhuriyet Halk Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik 75 yıldır devam eden zulmü görmezden geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gazze'deki yaşanan insanlık dramına değinirken İsrail'e değil Hamas'a yüklendi. "Bir aydır vurguluyoruz. Biz Filistin ve Filistinlilerin yanındayız. Orta Doğu'da, yanı başımızda bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu saldırıların durdurulması için tavır almak herkesin insanlık görevidir. Ancak bu saldırıların Hamas'ın bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir. Diğer yandan Batı dünyası sivil ölümlerini görmezden gelmekte ve sadece İsrail'in tek taraflı söylemlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez" dedi. İsrail yerine Hamas'ı hedef almasına, her kesimden tepki geldi.

"MANDA HİMAYECİ İŞBİRLİKÇİLERE BENZİYOR"

Bir büyük tepki de CHP'nin eski ortağı Saadet Partisi'ndendi... Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in İsrail'in saldırılarından Hamas'ı sorumlu tutmasını eleştirdi. Yazıcı, "Sayın Yücel, Bildikleriniz, yanıldıklarınıza yetmiyor. 75 yıldır sistematik şekilde bir halkı toptan imha politikasına girişen terör rejimi İsrail'in katliamını bu şekilde mi meşrulaştıracaksınız? Hâliniz, İstiklal Mücadelesi zamanında Kuvâ-yi Milliye'ye ateş püsküren manda himayeci işbirlikçilere benziyor. Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.