31 Mart Yerel Seçimleri de 2023'te gerçekleşen Genel Seçimler gibi muhalefetin kirli pazarlıklarına sahne oluyor. Pazarlıkların merkezinde ise CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti var.

DEM Parti ve CHP bu kez ittifakın adını ve modelini değiştirdi. Kirli ittifak "Kent Uzlaşısı" adıyla sahneye kondu. Bu ittifaka yönelik ise her iki cepheden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TUNÇ SOYER'İN YERİNE CEMİL TUGAY

İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday konusunda CHP'de büyük bir ayrım yaşanırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM'e yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in ipini çekti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklandı.

ÖZEL-İMAMOĞLU BİLEK GÜREŞİ

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.

TUGAY DA SOYER GİBİ "DEMLENME" FIRSATINI KAÇIRMADI

Son derece sönük bir isim olduğu söylenen ve bu noktada Tunç Soyer'in bile gerisinde kaldığı değerlendirilen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay da Soyer gibi DEM Parti'ye selam yollamayı ihmal etmedi.

"DEM İLE İTTİFAK YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VAR"

Tunç Soyer'in arkasında olan DEM Parti'nin oyları için harekete geçen Tugay, KRT TV'de katıldığı canlı yayında PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'ye mesaj gönderdi.

Tugay yaptığı açıklamada "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek Kandil'e selam çaktı.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde de DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.