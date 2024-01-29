CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye adayı ile birlikte ilçe adayları da belirlendi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
İzmir ilçe adayları
MYK'dan geçen İzmir ilçe adayları ise şu şekilde sıralandı:
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Helil Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ceritoğlu
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan