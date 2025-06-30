CHP'nin kader günü! Şaibeli kurultay davasında karar bekleniyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığını sona erdiren 38. Olağan Kurultay'ının iptal davası bugün görülecek. Sert tartışmaların yaşandığı CHP'de, tüm gözler mahkemenin vereceği kararda.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan 'şaibe' tartışmaları yargıya taşındı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşması bugün yapılacak. 4 Mart 2025 tarihinde eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Levent Çelik ile Hatip Karaaslan tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, kurultayın usulsüzlüklerle gerçekleştirildiği öne sürülerek hem kurultayın hem de sonucunda seçilen yönetim organlarının "butlan" (hukuken yok sayılması) kapsamında değerlendirilmesi istendi. Dilekçede CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve iade edilmesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ekibinin geçersiz sayılması da talep edildi. Talep üzerine kurultay iptal davası süreci başladı.

İPTAL DAVASI BİRLEŞTİ

Davanın ardından CHP, 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Tek aday olarak yarışan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Son duruşması 26 Mayıs'ta görülen davanın ara kararında mahkeme, 8. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davaları birleştirdi.

BUTLAN TARTIŞMASI

Kurultayın iptal davasına günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan (kurultayın yok hükmünde olduğu) kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam" dedi. Kılıçdaroğlu ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri yanlış bulduğunu ve konunun yargıda olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun son olarak kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'a "Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer" şeklinde mesaj verdiği iddia edildi.

ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına "Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun" yanıtı verdi. Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'na "Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!" çıkışı yaptı. Mansur Yavaş da "Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim" mesajı vermişti.

Karşılıklı açıklamalar sürerken sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na hakaret boyutunu aşan tepkiler geldi. Bu gelişmeler üzerine CHP'li 10 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.

ŞAİBE DAVASI AĞIR CEZADA

CHP'nin 38. Kurultayı'nda "bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla ilgili aralarında yolsuzluk soruşturmasın kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan açılan dava ise ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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