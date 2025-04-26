CHP'nin “Kanal İstanbul İnşaatı” yalanı boşa düştü: Satılması mümkün değil

CHP yönetimi bu kez de dar gelirliyi hedef aldı. CHP, ilk önce TOKİ konutları için "Kanal İstanbul İnşaatı" dedi. Ardından sözde lüks dairelerin Araplara satılacağını iddia etti. Ancak CHP'nin karalama kampanyası kısa sürdü. Ayrıntıları İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Faruk Gökkuş 24 TV'ye anlattı. Bölgeye yaklaşık 28 bin adet konut yapılacağını söyleyen Gökkuş, bu konutların TOKİ tarafından sosyal konut olarak yapılacağını ve tamamının dar gelirli Türk vatandaşlarına ait olacağını ifade etti.

CHP VE İMAMOĞLU ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine konulmasının ardından CHP, hızla Kanal İstanbul söylemlerini öne çıkardı. İmamoğlu, Silivri'den yaptığı açıklamalarda Sazlıdere Barajı'nın su kaynaklarının bu proje nedeniyle azaltıldığını ve bölgede yeni inşaat projelerine başlandığını iddia etti.

CHP'nin asıl amacı ise, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerini karalamak ve algı oluşturmaktı. "Kanal İstanbul inşaatını Araplara satacaklar" iddiasıyla kamuoyunda yanlış bir izlenim oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu iddia kısa sürede çürütüldü.

KONUTLARIN TAMAMI TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesinin cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projelerinden biri olduğunu vurguladı. 250 bin konuttan oluşan bu dev proje, dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Bakan kurum, 24 bin konutun tamamının Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına ait olduğunu belirterek CHP'nin yalanlarına sert tepki gösterdi.

Kurum açıklamasında, "O konutlar Araplara satılacak! iftirasını atıyorsunuz. milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız" dedi.

HAK SAHİPLERİ CHP'YE İSYAN ETTİ

Kurum, verilen sözlerin tutulduğunu ve konut sorununu çözmek için kararlılıkla çalışıldığını vurguladı. "Bu kanal İstanbul projesidir" diyenlere cevap vererek, projenin bir parçası olmadığını ve Arnavutköy'deki çalışmaların tamamen dar gelirli vatandaşlar için olduğunu belirtti.

Konutlarda hak sahibi olan vatandaşlar ise CHP'nin algı operasyonuna adeta isyan etti.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BAŞKA BİR YERE SATILMASI VEYA RANT AMAÇLI DEĞİL"

Arnavutköy'deki konutların İstanbulluların konut ihtiyacı için yapıldığına dikkat çeken Gökkuş, "Bölgeye yaklaşık 28 bin adet konut yapılacak. Bu konutlar TOKİ tarafından sosyal konut olarak inşa edilecek. Bunların kurları çekildi, hak sahipleri belli. İddia edildiği gibi başka bir yere satılması veya rant amaçlı değil. Bu çalışma gerçekten İstanbul'daki vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çalışmadır. Dolayısıyla buranın başkasına satılması mümkün değil. Burası su havzasından çıkartıldı. Bununla alakalı tüm çalışmalar yapıldı. Bu bölgeyi bilenler bilir. İstanbul'da vatandaşımıza sorduğunuzda bir konut fiyatlarının yüksekliği, iki kira fiyatlarının yüksekliğinden bahseder. Vatandaşın bu sorunun çözülmesi lazım. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum söz verdi. Bu sorun çözülecek. Bu da vatandaşımıza ucuz konut üretmekle olur. Sazlıbosna'daki Arnavutköy'deki yapılacak konutlar bunun ilk adımıdır." dedi.

"İSTANBULLULARIN DAHA GÜVENLİ KONUTLARDA OTURMASI İÇİN ELİMİZDE GELENİ YAPACAĞIZ"

İstanbul'daki son 6,2'lik depremin siyaset yapılacak bir konu olmadığını söyleyen Gökkuş, "İstanbul'un bir gerçeği var, bir depremle karışılacağız. Bilim adalarının bir kısmı İstanbul'da artık bir deprem olmayacağını söylüyor. İnşallah doğrudur. Ama birçok bilim adamı da İstanbul'da bir depremin olacağını ve birçok konutun yıkılacağını söylüyor. Biz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz marjinal gruplarla uğraşmayacağız, işimize bakacağız. Vatandaşların daha sağlıklı, daha güvenilir, daha ucuz konutlarda oturmaları için elimizden gelen çalışmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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