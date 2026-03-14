  • CHP'nin ''kavurma'' skandalı! Yarış atının sahibi konuştu: Onu kesenler insanları da keser
Güncel

CHP'nin ''kavurma'' skandalı! Yarış atının sahibi konuştu: Onu kesenler insanları da keser

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevinde servis edilen kavurmada “tek toynaklı eti” tespit edilmesi gündem oldu. Atın sahibi Suat Topçu, 'Olayı duyunca insanlığımdan utandım. Hayvana kıyan, insana da kıyar.' dedi.

AKŞAM Gazetesi14 Mart 2026 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
CHP'nin ''kavurma'' skandalı! Yarış atının sahibi konuştu: Onu kesenler insanları da keser
Atın sahibi Suat Topçu, bağışladığı atın kavurma olduğunu bir ay önce Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen bir telefon üzerine öğrendiğini söyledi.

Topçu, "Bu insanlığa; vicdanlara sığar mı? Smart Latch, son yarışında bacağında yaşanan küçük bir kırık nedeniyle onu zorlamak istemedik. Biz de hibe etmeyi düşündük" dedi.

ADALET YERİNİ BULSUN

Nakliye işi yapan bir arkadaşının Osmaniye'deki bir binicilik kulübünü bulduğunu belirten Topçu, şunları söyledi: "Olayı duyunca insanlığımdan utandım. Osmaniye'deki binicilik kulübü de at, huzursuzluk çıkarınca bir başkasına satmışlar, sonradan öğrendik. "Hayvana kıyan, insana da kıyar. O atı kesenler yolda insanları da keser. Adalet yerini bulacağına inancımız tam."

ÖNERİLEN VİDEO

