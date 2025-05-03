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CHP'nin Konya'da trajikomik taşımalı mitingi! Başkan Altay'dan mizahi gönderme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), günler öncesinden hazırlık yaptığı Konya mitinginde beklenen kalabalığı toplayamayınca çareyi, çevre illerden partilileri getirmekle aradı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP'nin taşımalı mitingini mizahi bir üslupla paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

HBAER MERKEZİ3 Mayıs 2025 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
CHP'nin Konya'da trajikomik taşımalı mitingi! Başkan Altay'dan mizahi gönderme
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda partililere seslendi. Mitinge düşük katılım dikkat çekerken, alandakilerin çevre illerden şehre getirildiği ortaya çıktı.

Mitinge gelenlerin Konya dışından otobüslerle taşındığı, taşımalı mitinge ağırlıklı olarak Ankara, Antalya, Mersin, Afyonkarahisar ve Isparta'dan teşkilat üyelerinin getirildiği dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKAN ALTAY'DAN OLAY GÖNDERME

Öte yandan CHP mitingini ti'ye alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 'CHP tiyatrosunu' ortaya çıkardı. Altay paylaşımında, "Şehir dışından CHP mitingine gelerek şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıkla şehirlerine dönmelerini diliyorum. Hayırlı yolculuklar" dedi.

AK PARTİ'NİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU İLLER ARASINDA

Yıllardır AK Parti'nin önemli kaleleri arasında gösterilen Konya'da son belediye seçimlerinde (31 Mart 2024) AK Parti'nin adayı Altay, yüzde 49,43 ile yeniden belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı İsmail Sonkaya ise yüzde 12,77 ile Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Köseoğlu'ndan (23,48) sonra 3. sırada yer almıştı.

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