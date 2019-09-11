CHP'nin kronik cami rahatsızlığı... İmamoğlu logodaki camiyi kaldırdı

Seçimden önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayarak binlerce kişiyi kapı dışarı eden CHP yönetimi, skandal uygulamalara devam ediyor.

Yenikapı'daki 'araç tiyatrosu' tutmayınca türlü bahaneler uyduran İmamoğlu ve yönetimi, İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'nin logosundaki camiyi kaldırdı.

Verdiği vaatleri yerine getirmek yerine İstanbul'a arada bir uğrayan İmamoğlu'nun bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı.

Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları servis edilen CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logo olarak kullandığı cami ibarelerini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.