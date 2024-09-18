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  • CHP'nin küfürbaz 'onur konuğu' Dilruba hiç pişman olmamış: Kimseden özür dilemiyorum!
Güncel

CHP'nin küfürbaz 'onur konuğu' Dilruba hiç pişman olmamış: Kimseden özür dilemiyorum!

CHP'nin 'onur konuğu' küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret ettiği için pişman olmadığını söyledi.

18 Eylül 2024 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
CHP'nin küfürbaz 'onur konuğu' Dilruba hiç pişman olmamış: Kimseden özür dilemiyorum!
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Yaklaşık 1 ay önce bir sokak röportajında Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara açık bir şekilde hakaret ederek tepkilerin odağına gelen ve gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, serbest kalmasının ardından CHP'nin onur konuğu olarak Özgür Özel'in yanında yerini almıştı.

Milyonlarca insana hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın Youtube kanalında katıldığı bir programda, hakaretlerine devam etti.

"Geri zekâlı" kelimesini sadece AK Partililer üstüne alındıysa bu benim değil onların problemidir." ifadelerini kullanan Kayserilioğlu, "Üstüne kim alındıysa ağlayarak günlüğüne yazabilir. Kimseden özür dilemiyorum." dedi.

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