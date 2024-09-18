Yaklaşık 1 ay önce bir sokak röportajında Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara açık bir şekilde hakaret ederek tepkilerin odağına gelen ve gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, serbest kalmasının ardından CHP'nin onur konuğu olarak Özgür Özel'in yanında yerini almıştı.

Milyonlarca insana hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın Youtube kanalında katıldığı bir programda, hakaretlerine devam etti.

"Geri zekâlı" kelimesini sadece AK Partililer üstüne alındıysa bu benim değil onların problemidir." ifadelerini kullanan Kayserilioğlu, "Üstüne kim alındıysa ağlayarak günlüğüne yazabilir. Kimseden özür dilemiyorum." dedi.

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'yı onur konuğu yaptı

AK Parti'den küfürbaz Dilruba'yı onur konuğu yapan Özgür Özel'e sert tepki: Tam bir şuursuzluk

Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'ya hapis cezası