CHP'nin LGBT seviciliği! Baş danışman ön sıralarda yer aldı

Berlin'deki etkinlik Onur Haftası adı altında düzenlendi. Danışman İpek Sabah, LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Sabah, şarkılar eşliğinde dans eden ve adeta kendinden geçtiği videoyu da sosyal medyada paylaştı.

Gösterilerde sürekli slogan atan İpek Sabah sosyal medya hesabından da "Kapatabilirler, korkutabilirler, bize bunun gibi birçok şey yapmaya çalışabilirler. Bizce mücadelemize her şekilde devam ederiz. Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

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İpek Sabah'ın paylaştığı videonun altına vatandaşlar, "Allah ıslah eylesin", "Allah akıl fikir versin" paylaşımlarında bulunarak tepki gösterdiler.