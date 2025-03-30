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CHP'nin Maltepe mitinginde skandal anlar: Tabanca, telsiz ve sahte kimlik kartlarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'nin Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mitingde, protokol kapısında 2 silahlı şüpheli tespit etti. Zanlıların üzerinde ayrıca telsiz ve sahte kimliklerin de çıktığı belirtildi.

AA30 Mart 2025 Pazar 16:46 - Güncelleme:
CHP'nin Maltepe mitinginde skandal anlar: Tabanca, telsiz ve sahte kimlik kartlarıyla yakalandılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün CHP'nin miting düzenlediği Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda protokol kapısında 2 silahlı şüphelinin olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan D.İ. (19) ve S.E (25) isimli şüphelilerin üst aramasında 2 havalı tabanca, 2 telsiz ve telsizlere bağlı kulaklık, kelepçe, polis ve koruma rozeti bulunan 2 cüzdan, üzerinde yakın koruma yazılı 2 kimlik kartı ele geçirildi.

Haklarında "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun" kapsamında toplam 23 bin 954 lira ceza kesilen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

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