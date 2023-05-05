CHP'nin manipülasyon ve dezenformasyon ordusuna AK Parti'den tepki: Bu organizasyon yeni bir suikast timidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi.

"Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar." diyen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti.

- "BU ORGANİZASYON YENİ BİR SUİKAST TİMİDİR"

CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti:

"Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar.

Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."

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