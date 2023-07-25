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CHP'nin meclis grup toplantısı sonrası gerginlik! Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin meclis grup toplantısı sonrası Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

25 Temmuz 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
CHP'nin meclis grup toplantısı sonrası gerginlik! Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı
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CHP Erzincan Milletvekli Mustafa Sarıgül, CHP'nin meclis grup toplantısı sonrası yumruklu saldırıya uğradı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül'e yumruk attığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yumruklu saldırı alacak verecek davası nedeniyle gerçekleşti.

Turan Tüysüz olayın ardından, "Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı" dedi.

Sarıgül ise, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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