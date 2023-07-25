CHP Erzincan Milletvekli Mustafa Sarıgül, CHP'nin meclis grup toplantısı sonrası yumruklu saldırıya uğradı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül'e yumruk attığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yumruklu saldırı alacak verecek davası nedeniyle gerçekleşti.

Turan Tüysüz olayın ardından, "Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı" dedi.

Sarıgül ise, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.