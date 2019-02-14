CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li vekil 'PKK' ile tehdit etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 'her evden bir oy' çabaları ile Gazi Meclis'e sokulan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının HDP'nin vekillerin, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam ediyor. İki gün önce yaptıkları açıklamada sözde ''barış'' nidalarıyla oy isteyen HDP'liler, ellerinde binlerce masumun kanı olan terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yaptı.

PKK İLE OLAN BAĞINI ORTAYA KOYDU

Bir vatandaşın sosyal medyadan "Terör örgütü PKK'yı bitireceğiz, çaresizsiniz." çıkışı HDP'li Nadir Yıldırım, terör örgütü PKK'ya olan bağını ortaya koydu.

Terör örgütü PKK'ya açıkça methiye düzen HDP'li Nadir Yıldırım, küstah açıklamasında, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, havhav yapanınızla. Pek yakında." sözlerine yer verdi.