23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara il protokolü ile siyasi partiler de katıldı.

Kutlamalara katılan çocuk mehter takımı büyük ilgi görürken, CHP ekibi çocuklara sırtlarını dönerek mehteranı protesto etti.

CHP'nin mehter marşı rahatsızlığına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Bildiğimiz CHP! ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle... CHP İyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor.. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık... Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde." diyerek tepki gösterdi.