İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9232
  • EURO
    52,7032
  • ALTIN
    6826.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin mehter marşı rahatsızlığı! AK Partili Acar: Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet
CHP'nin mehter marşı rahatsızlığı! AK Partili Acar: Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki gösterdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik hareket büyük tepki gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 'CHP İyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar.' dedi.

23 Nisan 2026 Perşembe 17:12
ABONE OL

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara il protokolü ile siyasi partiler de katıldı.

CHP'NİN MEHTER MARŞI RAHATSIZLIĞI

Kutlamalara katılan çocuk mehter takımı büyük ilgi görürken, CHP ekibi çocuklara sırtlarını dönerek mehteranı protesto etti.

"KENDİ MİLLETİNE SIRTINI DÖNMÜŞ BİR ZİHNİYET BU"

CHP'nin mehter marşı rahatsızlığına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Bildiğimiz CHP! ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle... CHP İyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor.. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık... Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde." diyerek tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.