İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0458
  • EURO
    47,6964
  • ALTIN
    4470.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin metro algısı elinde patladı... İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı
Güncel

CHP'nin metro algısı elinde patladı... İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı

İstanbul Valiliği, CHP İl Başkanlığı'nın etkinliği nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
CHP'nin metro algısı elinde patladı... İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan "CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı." şeklindeki haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.