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  • CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal açıklama! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar
Güncel

CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal açıklama! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar

'Kent uzlaşısı' adı altında CHP ile kapalı kapılar ardında gizli ittifak çalışmaları yürüten PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti kahraman Mehmetçiğimizi hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) yönelik alçakça ifadeler kullanan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'SİHA'lar ile İHA'larla sivilleri vurdular, hastaneleri vurdular. İşte devletin parasını oraya harcıyorlar' diyerek iftira attı.

29 Şubat 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal açıklama! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar
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Ana muhalefet partisi CHP ve Dem Parti, kurdukları 'Kent Uzlaşısı' ittifakının çatısı altında yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor. Batman'da seçim programı düzenleyen DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Hatimoğulları, konuşmasında TSK'ya iftira atarak, "SİHA'lar ile İHA'larla sivilleri vurdular, hastaneleri vurdular. İşte devletin parasını oraya harcıyorlar" dedi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM YOLLAMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KÜRDİSTAN NARALARI ATTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında skandal sözler sarf eden Hatimoğlulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Hatimoğulları, seçimi kazanmak için yola çıktıklarını söyleyerek "Bizler seçimleri Kürdistan'da Türkiye'de kazanmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİ TEK TEK SELAMLADI

Hatimoğulları, partisinin bir aday tanıtım toplantısında ise öldürülen bölücü terör örgütü üyelerine selam göndermiş, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun" demişti.

Yine geçtiğimiz günlerde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen DEM Parti mitinginde Öcalan'ın posterleri açılmış, "Biji serok Apo" sloganı atılmıştı.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Diyarbakır'da program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir terör propagandasına sahne olmuş, mitingde konuşan Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunarak "Tecrit kaldırılsın, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" demişti.

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