CHP'nin programına ikili gerginlikler damga vurdu! İmamoğlu'nu pas geçti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısı tam anlamıyla bir hayal kırıklığına sahne oldu. Bekleneni veremeyen programda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı kapanış konuşmasında adeta 2023 seçimlerine adayım dedi.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI

Kılıçdaroğlu'nun son adaylık açıklaması diğer partiler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olurken CHP Lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki gerginlik de kameralara yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

KAVGA DOĞRULANDI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavga resmen doğrulandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'liCanan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı.

KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Programda ise İmamoğlu'na gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na başını sallamakla yetindi.

İkili organizasyon boyunca birbirinden uzak konumlarda oturması ise dikkatlerden kaçmadı.